Forged in Fire - Schlag die Jury

Kampfschwerter

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 02.03.2026
Folge 1: Kampfschwerter

40 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Drei Schmiede-Champions sind fest entschlossen, einen Juror durch ihre Fähigkeiten zu besiegen. Zunächst treten sie gegeneinander an, testen ihre charakteristischen Klingen und fertigen eine Waffe aus dem Archiv der Show nach, bis nur noch ein Finalist übrigbleibt, um sich Ben Abbott, David Baker oder J. Neilson zu stellen.

