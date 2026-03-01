Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forged in Fire - Schlag die Jury

Damascus Kurzschwert

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 09.03.2026
Damascus Kurzschwert

40 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Drei Schmiede-Champions sind fest entschlossen, einen Juror durch ihre Fähigkeiten zu besiegen. Um zu bestimmen, welcher Champion gegen Ben, Dave oder J antreten darf, werden zunächst ihre charakteristischen Klingen getestet. Danach müssen sie einen mittelalterlichen Ritterdolch nachschmieden.

