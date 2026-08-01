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Forged in Fire - Schlag die Jury

Des Schmiedes Wahl

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 10.08.2026
Des Schmiedes Wahl

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Forged in Fire - Schlag die Jury

Folge 4: Des Schmiedes Wahl

40 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

In diesem Wettbewerb bestimmen die Kandidaten selbst ihre Tests, Materialien - und am Ende auch den Juror, gegen den sie antreten wollen. Werden sie die richtigen Entscheidungen treffen, den Juror besiegen und die 10.000 Dollar gewinnen?

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