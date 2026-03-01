Forged in Fire - Schlag die Jury
Folge 5: Kanister-Methode
40 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Drei Forged in Fire-Champions bekommen die Chance, einen der Juroren herauszufordern. Nach einer erbarmungslosen Testrunde kommen nur zwei weiter und müssen eine Falcata nachschmieden. Der Champion hat acht Stunden Zeit, um mit der "Kanister"-Methode ein Kurzschwert zu schmieden. Die Schwierigkeit: Es stehen keine Dosen zur Verfügung - der Schmied muss seine eigene herstellen, bevor das eigentliche Schmieden überhaupt beginnen kann.
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Forged in Fire - Schlag die Jury
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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