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Forged in Fire - Schlag die Jury

Kanister-Methode

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 30.03.2026
Kanister-Methode

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Forged in Fire - Schlag die Jury

Folge 5: Kanister-Methode

40 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Drei Forged in Fire-Champions bekommen die Chance, einen der Juroren herauszufordern. Nach einer erbarmungslosen Testrunde kommen nur zwei weiter und müssen eine Falcata nachschmieden. Der Champion hat acht Stunden Zeit, um mit der "Kanister"-Methode ein Kurzschwert zu schmieden. Die Schwierigkeit: Es stehen keine Dosen zur Verfügung - der Schmied muss seine eigene herstellen, bevor das eigentliche Schmieden überhaupt beginnen kann.

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