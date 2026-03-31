Forged in Fire - Schlag die Jury
Folge 6: Feuer, Rock und Metall
40 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12
In diesem musikalisch inspirierten Wettkampf müssen die Kandidaten in ihren Heimschmieden ein Breitschwert fertigen. Wird der Champion den Juror schlagen und die 10.000 Dollar gewinnen?
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Forged in Fire - Schlag die Jury
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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