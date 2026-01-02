Zum Inhalt springenBarrierefrei
Formel Eins

Die größten Hits aller Zeiten

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 02.01.2026
89 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Prominente Wegbegleiter und Fans, wie zum Beispiel Lucy Diakovska, Thomas Anders, Oli.P, LaFee und viele mehr, schwelgen gemeinsam in Erinnerungen an die unvergesslichsten Songs und Musik-Geschichten quer durch die Musikjahrzehnte. Im Studio liefert "Formel-Eins"-Legende Peter Illmann mit den ehemaligen MTV-Stars und Musikexperten Anastasia Zampounidis und Markus Kavka jede Menge Hintergrundgeschichten und Anekdoten zu den Stars der Musikwelt.

