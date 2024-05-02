Forsthaus Rampensau
Folge 1: Das große Kennenlernen
94 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 16
Freude, Tränen und Emotionen: Insgesamt neun Promi-Paare, bekannt aus der Society, der Social-Media- oder ATV-Welt, ziehen gemeinsam in ein Forsthaus, wo über 30 Kameras rund um die Uhr auf sie gerichtet sind. Das große Kennenlernen geht los: Die Rampensäue beschnuppern sich gegenseitig, schließlich wohnt man jetzt die nächsten Tage auf engem Raum zusammen. Da kommt gleich mal Skikurs-Feeling auf, wo ein kleiner Flirt nicht schadet ...
