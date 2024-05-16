Im Forsthaus wird’s schmutzigJetzt kostenlos streamen
Forsthaus Rampensau
Folge 3: Im Forsthaus wird’s schmutzig
102 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Josef Winkler und Wendy Night mussten inzwischen dem Forsthaus Lebewohl sagen. Welches Paar wird es als nächstes erwischen? Mit zwei kniffligen Spielen müssen sich die verbliebenen Forsthausbewohner nun erneut beweisen. Die Herausforderungen sind alles andere als einfach und verlangen den Paaren viel ab. Nur mit Multitasking, Geschicklichkeit und Köpfchen können sich die Teilnehmer vor dem großen Absägen bewahren.
