Forsthaus Rampensau
Folge 4: Absolut delicious: Allianzen und Frischkäse
82 Min.Ab 12
Es brodelt im Forsthaus Rampensau und die Ereignisse überschlagen sich. Und das direkt vor dem ersten großen Absägen! Ein Team muss diesmal gehen, doch Nachzügler Crazy Cheese steht schon in den Startlöchern. Er kommt samt Butler - und im Helikopter!
