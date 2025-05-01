Frank - der Weddingplaner
Folge 28: Katharina & Jörn
45 Min.Ab 6
Jörn und Katharina sind sich vor dreieinhalb Jahren zum ersten Mal begegnet und haben sich sofort ineinander verliebt. Im Februar 2006 überraschte der 34-Jährige seine Freundin mit einem Heiratsantrag. Frank sprudelt gleich voller Ideen. Da ein Feuerwerk, was sich beide unheimlich gerne wünschen, nach 22 Uhr nicht möglich ist, hat er dafür eine romantische Alternative gefunden, sogenannte "Flameas" ...
