Frank - der Weddingplaner
Folge 44: Manuela & Maik
45 Min.Ab 6
Manuela und Maik sind seit sieben Jahren zusammen. Ihre Beziehung entwickelte sich behutsam, denn beide haben schlechte Erfahrungen gemacht: Maik ist bereits geschieden und Manuela bekam ihr erstes Kind mit 17 Jahren. Vor drei Jahren erfüllten sich die beiden den Traum vom Eigenheim. Jetzt soll endlich geheiratet werden. Um für den schönsten Tag im Leben hübsch zu sein, hat der 41-Jährige seiner Manuela einen Traum erfüllt: ein Zähne-Bleaching ...
