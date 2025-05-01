Frank - der Weddingplaner
Folge 45: Antje & Daniel
45 Min.Ab 6
Daniel ist 34 Jahre alt und arbeitet als selbstständiger EDV-Supporter. Nebenbei studiert der gebürtige Berliner seit zwei Jahren Betriebswirtschaft. Auch seine Freundin Antje geht zur Schule - Die 30-Jährige ist Grundschullehrerin für die Fächer Sport und Erdkunde. Seit 13 Jahren sind Antje und Daniel schon ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in einer Disco am Müggelsee. Seitdem sind sie unzertrennlich. Jetzt wird endlich geheiratet ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick