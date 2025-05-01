Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 58
Folge 58: Best of (1)

45 Min.Ab 6

In Stolberg-Mausbach im Rheinland leben Nadine und Reinhard gemeinsam im Haus der Brauteltern. Nadine ist 27 Jahre alt und Geburtshelferin. Zurzeit ist sie im Erziehungsurlaub und kümmert sich voll und ganz um Jonathan, den dreijährigen Sohn des Paares. Der 39-jährige Reinhard arbeitet als Sachbearbeiter im Produktmanagement eines Kabelherstellers. Das Paar wünscht sich eine ungewöhnliche Hochzeits-Deko, ohne Blumen ...

