sixxStaffel 2Folge 33
45 Min.Ab 6

Juliane und Marco sind beide absolute Sonnenkinder. Julianes Fröhlichkeit ist bewundernswert, denn ihre Mutter verstarb vor einem halben Jahr. Drei Monate später zog ihr Vater mit einer neuen Frau zusammen und weigert sich seitdem mit ihr zu sprechen. Wird Julianes Vater zur Hochzeit kommen? Oder ist der Bruch zwischen Vater und Tochter endgültig?

sixx
