sixxStaffel 3Folge 24
44 Min.Ab 6

Bereits mit 15 Jahren hat sich Stefanie (23) in Christoph (30) verliebt, der als Türsteher in ihrer Lieblingsdisko arbeitete. Doch erst vor drei Jahren wurde aus den beiden ein Paar. Nun wollen sie ihre Liebe mit einer Traumhochzeit krönen, und Frank soll ihnen nun bei der Umsetzung ihrer großen deutsch-polnischen Hochzeit mit viel Spaß und Party helfen.

