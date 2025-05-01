Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Mareen & Marcus

sixxStaffel 3Folge 26
Mareen & Marcus

Mareen & MarcusJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 26: Mareen & Marcus

44 Min.Ab 6

Mareen und Marcus sind schon seit Schulzeiten ein Paar und schon im Jahr 2000 stand für sie fest, dass sie am 20.07.2007 heiraten wollten. Die standesamtliche Trauung fand auch tatsächlich an diesem Datum statt. Nun wollen die beiden mit ihren Familien eine richtige rustikale "Bauernhochzeit" feiern und Frank soll ihnen bei der Umsetzung ihres Traums unter die Arme greifen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen