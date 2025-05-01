Frank - der Weddingplaner
Folge 31: Isabella & Ralf
43 Min.Ab 6
Ralf war Isabellas Ausbilder und verliebte sich auf den ersten Blick in sie. Nach einigen Schwierigkeiten wurde aus den beiden dann auch ein Paar. Nun wollen die beiden auf Gut Havichhorst mit rund 80 Gästen ihren großen Tag feiern. Sie freuen sich auf ein Wiedersehen mit ihren Freunden, die überall in Deutschland und in der Welt verteilt sind. Isa und Ralf brauchen Frank als guten Geist, der am Hochzeitstag den Überblick behält und ihnen die Angst vor Chaos nimmt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick