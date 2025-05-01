Frank - der Weddingplaner
Folge 33: Nally & Isaac
44 Min.Ab 6
Nally und Isaac wünschen sich eine romantische, vor allem aber eine stilvolle Hochzeit. Die Eltern des Bräutigams stammen aus Ghana und kamen nach Deutschland, als Isaac 9 war. Die Eltern der Braut stammen ebenfalls aus Ghana, Nally lebt aber schon seit ihrer Geburt in Deutschland. Weddingplaner Frank hat alle Hände voll zu tun, eine traditionelle afrikanische Feier mit einer riesigen internationalen Gästeschar zu organisieren.
