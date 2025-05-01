Frank - der Weddingplaner
Folge 37: Nelli & Carsten
44 Min.Ab 6
Nach einigen Umwegen wurde aus Nelli und Carsten ein Paar, das mittlerweile schon seit sechs Jahren zusammen glücklich ist. Ihre gemeinsame Zeit wurde jedoch durch einige schwere Schicksalsschläge überschattet: So verstarb 2006 Carstens geliebte Mutter. Das Paar wünscht sich daher von Frank, dass die Mutter in irgendeiner Form bei der gewünschten romantischen Traumhochzeit - in Cremefarben - "dabei sein" soll.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick