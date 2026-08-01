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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Heimliche Verehrer (2)

JoynStaffel 1Folge 106vom 15.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 106: Heimliche Verehrer (2)

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Frieda macht sich immer noch Gedanken über Dr. Krügers unfreundliche Art und lernt noch eine andere Seite von ihm kennen. Mirko glaubt daraufhin, der Arzt könnte in Frieda verliebt sein. Georg wird auf einem Date mit einer Online-Bekanntschaft betrogen und nimmt zusammen mit dem charmanten Polizisten Tom die Ermittlungen auf. Phillip arbeitet mit Hilfe von Otto und Lena weiter an seiner neuen Geschäftsidee.

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