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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Neue Freunde (2)

JoynStaffel 1Folge 22vom 15.06.2026
Neue Freunde (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 22: Neue Freunde (2)

23 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Frieda ist besorgt wegen Ottos Diabetes und überzeugt ihn endlich, sich einen Insulinsensor implantieren zu lassen. Währenddessen werden Yvonne die Räumlichkeiten ihres Nagelstudios gekündigt. Georg und Anna versuchen, ihr zu helfen - bis Mirko sie auf die rettende Idee bringt und Yvonne ein mobiles Nagelstudio ins Leben ruft.

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