Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 27: Herzweh (1)
23 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Während Frieda unsicher ist, ob sie langfristig in Liebitz bleiben und sich wieder auf Felix einlassen soll, bietet der ihr und Pippa an, bei ihm einzuziehen und überreicht ihr feierlich einen Haustürschlüssel. Währenddessen ist Andrea tief getroffen, dass Mirko noch länger bei Jonathan bleiben will und erzählt ihm von Friedas und Felix' Annährung.
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