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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Zu dir oder zu mir? (1)

JoynStaffel 1Folge 29vom 19.06.2026
Zu dir oder zu mir? (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 29: Zu dir oder zu mir? (1)

23 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Frieda ist unsicher, ob sie Felix' Angebot, mit Pippa zu ihm zu ziehen, annehmen soll. Erst als Otto ihr gesteht, dass er gern weiterhin mit ihnen zusammenwohnen möchte, muss sie Felix schweren Herzens absagen. Als Andrea Mirko verspricht, an sich und ihrer Beziehung zu arbeiten, weiß er nicht, ob das langfristig etwas zwischen ihnen ändern wird.

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