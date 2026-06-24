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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Erste Liebe, zweites Date (1)

JoynStaffel 1Folge 35vom 24.06.2026
Erste Liebe, zweites Date (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 35: Erste Liebe, zweites Date (1)

23 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Frieda gesteht Georg, dass sie Gefühle für Mirko hat. Doch auf einem Date mit Felix landen sie im Bett. Pippas erste Verabredung mit Julius verläuft dagegen anders. Während ihr seine Annährungen zu schnell gehen, fühlt er sich von ihrer Zurückweisung vor den Kopf gestoßen.

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