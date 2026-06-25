Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 38: Lass uns reden (2)
23 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Otto vernachlässigt seine Diabetes-Diät, weil er glaubt, dass Frieda nicht dauerhaft in Liebitz bleiben wird. Als er sich Vitus anvertraut, gerät er in Unterzucker. Frieda eilt zu Hilfe und versichert ihm, dass sie hierbleiben wird. Währenddessen gesteht Julius Pippa nach einer missglückten romantischen Aktion seine Liebe, wovon Pippa völlig überfordert ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick