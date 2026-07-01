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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Prüfungen (2)

SAT.1Staffel 1Folge 48vom 04.07.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 48: Prüfungen (2)

23 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Durch die geglückte Rettung ändert der dankbare Prüfer seine Meinung: die Prüfung ist doch bestanden. Auf der anschließenden Feier kommen sich Frieda und Mirko endlich näher, während Otto auf dem Weg nach Hause zusammenbricht. Felix unterschreibt auf Cornelias und Urs' Druck hin die Schließung der Feuerwehr, merkt dann aber, dass er einen Fehler gemacht hat. Er fängt den Brief beim Postboden gerade noch ab und legt sich damit endgültig mit Cornelia an.

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