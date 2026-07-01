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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Neue Wege, neues Glück? (1)

SAT.1Staffel 1Folge 59vom 11.07.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 59: Neue Wege, neues Glück? (1)

23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Andrea macht sich immer noch Hoffnungen, Mirko zurückerobern zu können, bis sie sieht, wie er und Frieda sich küssen. Als sie anschließend im Schwarzen Pudel an einer Erdnuss zu ersticken droht, kommt Urs ihr zur Hilfe. Pippa merkt erst, als Julius Zeit für sich will, wie stark ihre Gefühle für ihn doch sind. Und Otto hält es in der Reha nicht mehr länger aus und beschließt, nach seiner Flucht eine ambulante Reha zu machen.

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