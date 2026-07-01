Neue Wege, neues Glück? (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 59: Neue Wege, neues Glück? (1)
23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Andrea macht sich immer noch Hoffnungen, Mirko zurückerobern zu können, bis sie sieht, wie er und Frieda sich küssen. Als sie anschließend im Schwarzen Pudel an einer Erdnuss zu ersticken droht, kommt Urs ihr zur Hilfe. Pippa merkt erst, als Julius Zeit für sich will, wie stark ihre Gefühle für ihn doch sind. Und Otto hält es in der Reha nicht mehr länger aus und beschließt, nach seiner Flucht eine ambulante Reha zu machen.
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