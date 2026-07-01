Folgenschwere Entscheidungen (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 61: Folgenschwere Entscheidungen (1)
22 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Andrea weigert sich, bei einer Feuerwehrübung das zu rettende Opfer zu spielen, da sie Mirko nicht begegnen möchte. Als Cornelia sie daraufhin abmahnt, kündigt Andrea ihren Job und Cornelia muss ihre Strategie ändern, um Andrea nicht zu verlieren. Anna findet heraus, dass Dennis heimlich im Pferdestall Zeit verbringt und verbietet es ihm, bis sie sieht, wie viel ihm die Tiere bedeuten.
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