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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folgenschwere Entscheidungen (2)

SAT.1Staffel 1Folge 62vom 18.07.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 62: Folgenschwere Entscheidungen (2)

23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Andrea weigert sich, bei einer Feuerwehrübung das zu rettende Opfer zu spielen, da sie Mirko nicht begegnen möchte. Als Cornelia sie daraufhin abmahnt, kündigt Andrea ihren Job und Cornelia muss ihre Strategie ändern, um Andrea nicht zu verlieren. Anna findet heraus, dass Dennis heimlich im Pferdestall Zeit verbringt und verbietet es ihm, bis sie sieht, wie viel ihm die Tiere bedeuten.

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