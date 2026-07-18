Sein erster Einsatz (2)Jetzt kostenlos streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 68: Sein erster Einsatz (2)
22 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Während Julius und Pippa zu zweit weiterfeiern, werden sie zu einem Einsatz gerufen - es brennt in Urs' Haus. Panisch rennt Julius hinein, um seinen Vater zu retten und droht dafür aus der Feuerwehr zu fliegen. Als Urs aus dem Krankenhaus entlassen wird, kann er sich nicht mehr an seinen Sohn erinnern.
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