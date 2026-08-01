Gute Väter, schlechte Väter (2)Jetzt kostenlos streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 82: Gute Väter, schlechte Väter (2)
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Pippa entdeckt das Rücktrittsschreiben ihres Vaters und versucht, ihn im letzten Moment umzustimmen. Doch Felix Entschluss steht fest und Urs sichert sich den Platz als neuer Bürgermeister. Währenddessen kürzt Dennis' Vater den Unterhalt und enttäuscht seinen Sohn aufs Neue. Dabei merkt Anna, was für ein guter Vater Georg wäre.
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