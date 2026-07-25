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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Abgestürzt (2)

SAT.1Staffel 1Folge 84vom 01.08.2026
Abgestürzt (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 84: Abgestürzt (2)

23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Georg möchte mehr für Anna und Dennis da sein und will eine Vaterrolle für den Jungen übernehmen. Anna ist zunächst skeptisch, doch dann erkennt sie die Chance, die sich dadurch für sie und ihren Sohn bietet. Bei einer heimlichen Aktion auf der Baustelle der neuen Fleischfabrik stürzt Julius in eine Baugrube und bekommt es daraufhin mit Cornelia zu tun.

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