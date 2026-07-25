Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 88: Undercover (2)
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Frieda ist besorgt, weil Otto in letzter Zeit immer öfter vergesslich scheint. Bei einem Spieleabend testet sie seine kognitive Fitness, doch statt einer Demenz findet sie heraus, dass er jede Menge Schulden hat. Nachdem Pippa ein Video der Einbruchsaktion postet, schaltet sich Felix ein und nimmt sich widerwillig doch Julius' Fall an. Er findet heraus, dass auch Cornelia Fehler gemacht hat und bringt sie dazu, ihre Anzeige zurückzuziehen.
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