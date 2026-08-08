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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Schlaflos in Liebitz (2)

JoynStaffel 1Folge 92vom 08.08.2026
Schlaflos in Liebitz (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 92: Schlaflos in Liebitz (2)

23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Frieda ignoriert die Warnsignale ihrer Erschöpfung. Das führt jedoch bei ihrer Arbeit im Sanitätsraum zu folgenschwerer Unachtsamkeit. Durch zu viele Fehlzeiten ist Julius' Abitur in Gefahr und durch einen Streit mit Urs merkt er, dass er noch gar nicht weiß, was er eigentlich stattdessen machen möchte.

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