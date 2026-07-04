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Das Zeichen

sixxStaffel 6Folge 1vom 04.07.2026
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Folge 1: Das Zeichen

22 Min.Folge vom 04.07.2026

Da Rachel in Las Vegas von Ross einen Schnurrbart, der nicht mehr abzuwaschen ist, aufgemalt bekommen hat, geht sie nicht mehr aus ihrem Zimmer. Nachdem sie mit Ross jedoch einige Flaschen geleert hat, bessert sich ihre Stimmung und sie stimmt Ross sogar zu, ihn zu heiraten. Monica und Chandler sind zu derselben Idee gelangt, da sie beim Würfelspiel Glück gehabt haben. Vor der Hochzeitskapelle treffen sich dann die Heiratswilligen ...

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