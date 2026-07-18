Friends
Folge 12: Der Playboy-Witz
21 Min.Folge vom 18.07.2026
Ross ist mächtig stolz, da ein Witz, der aus seiner Feder stammt, im neuesten Playboy abgedruckt worden ist. Chandler hingegen behauptet, der Witz stamme von ihm, und so kommt es zum Streit zwischen den beiden. Eine dumme Bemerkung von Phoebe führt ebenfalls zum Streit - auch die Mädchen verkrachen sich untereinander. Während alle anderen sich streiten, hat Joey endlich wieder einen Job gefunden: Er arbeitet ab sofort im Central Park ...
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