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Was wäre, wenn (2)

sixxStaffel 6Folge 16vom 25.07.2026
Was wäre, wenn (2)

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Folge 16: Was wäre, wenn (2)

21 Min.Folge vom 25.07.2026

Die bevorstehende Scheidung von Mindy und Barry veranlasst die Freunde, sich darüber Gedanken zu machen, wie ihr Leben unter anderen Vorzeichen hätte laufen können: Ross wäre noch immer mit Carol und Rachel mit Barry verheiratet. Joey wäre ein berühmter Seifenopern-Darsteller geworden, und Monica wäre immer noch dick und hätte einen Arzt zum Freund. Phoebe hingegen wäre eine erfolgreiche Brokerin an der Wallstreet ... Was wäre, wenn ...

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