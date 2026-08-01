Professor trifft StudentinJetzt kostenlos streamen
Friends
Folge 18: Professor trifft Studentin
22 Min.Folge vom 01.08.2026
Rachel und Phoebe müssen für kurze Zeit ausziehen, da es in ihrer Wohnung gebrannt hat. Rachel zieht zu Joey, wo sie sich mit dem Chaos in der Wohnung anfreunden muss. Schwerer jedoch hat es Phoebe, denn sie ist zu Monica gezogen und wird dort mit deren Ordnungswahn konfrontiert ... Ross verstößt währenddessen gegen ein eisernes Gebot und lässt sich auf eine Affäre mit einer Studentin ein. Chandler muss derweilen für Joey den Kontakt zu einer Ex-Freundin herstellen ...
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