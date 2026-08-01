Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Friends

Semesterferien

sixxStaffel 6Folge 19vom 01.08.2026
Semesterferien

SemesterferienJetzt kostenlos streamen

Friends

Folge 19: Semesterferien

21 Min.Folge vom 01.08.2026

Rachel muss zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung, doch fehlt ihr noch der passende Begleiter. Phoebe, Monica und Chandler meinen alle, den richtigen Mann für sie auf Lager zu haben. Joey hat ein ganz anderes Problem: Sein Kühlschrank ist kaputt gegangen, und nun braucht er die Hilfe seiner Freunde, um sich einen neuen zu kaufen. Ross macht sich währenddessen große Sorgen, weil seine Freundin Elizabeth mit ein paar Jungs zum Badeurlaub nach Florida fahren will.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Friends
sixx
Friends

Friends

Alle 1 Staffeln und Folgen