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Wer liebt wen?

sixxStaffel 6Folge 2vom 04.07.2026
Wer liebt wen?

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Folge 2: Wer liebt wen?

21 Min.Folge vom 04.07.2026

Nach ihrer Rückkehr aus Las Vegas haben Monica und Chandler eine Entscheidung getroffen: Sie möchten zusammenziehen. Das Problem ist nur, wie sie es ihrem jeweiligen Mitbewohner mitteilen, ohne dass es allzu viele Schwierigkeiten gibt. Ross weigert sich - entgegen seinen früheren Bekundungen - weiterhin standhaft, seine Eheschließung mit Rachel annullieren zu lassen. Die beiden hatten sich in volltrunkenem Zustand in Las Vegas das Jawort gegeben ...

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