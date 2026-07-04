Friends
Folge 2: Wer liebt wen?
21 Min.Folge vom 04.07.2026
Nach ihrer Rückkehr aus Las Vegas haben Monica und Chandler eine Entscheidung getroffen: Sie möchten zusammenziehen. Das Problem ist nur, wie sie es ihrem jeweiligen Mitbewohner mitteilen, ohne dass es allzu viele Schwierigkeiten gibt. Ross weigert sich - entgegen seinen früheren Bekundungen - weiterhin standhaft, seine Eheschließung mit Rachel annullieren zu lassen. Die beiden hatten sich in volltrunkenem Zustand in Las Vegas das Jawort gegeben ...
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