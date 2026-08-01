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Mac und Cheese

sixxStaffel 6Folge 20vom 01.08.2026
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Folge 20: Mac und Cheese

22 Min.Folge vom 01.08.2026

Die Freunde schwelgen in Erinnerungen an früher: Großes Gelächter gibt es, als die Sprache auf Monicas Bewerbung als Küchenchefin kommt. Auch denken die Freunde an die Trennung von Rachel und Ross - und an die zahlreichen Freundinnen von Chandler und Joey. Vor lauter Erzählen vergisst Chandler dummerweise, Joey etwas auszurichten: Joey sollte zum Vorsprechen für eine Serien-Hauptrolle erscheinen. Doch leider ist es jetzt schon zu spät ...

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