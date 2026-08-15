Friends
Folge 23: Das Hochzeitslied
21 Min.Folge vom 15.08.2026
Monica und Chandler beschließen, ihre Verlobung zusammen mit ihren Freunden im Plaza Hotel mit Champagner zu begießen. Die fröhliche Stimmung steckt auch Rachel und Ross an: So kommt es, dass beide in der Eingangshalle des Hotels zu einem sexuellen Stelldichein landen - allerdings ohne Bedingungen! Als Monica sie dabei entdeckt, ist sie außer sich vor Wut. Sie unterstellt Rachel Eifersucht und Geltungsdrang und will ihr nun mithilfe von Ross den Wind aus den Segeln nehmen.
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