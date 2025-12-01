Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 01.12.2025
25 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Solange Annette ihre eigene Comedyserie noch nicht verkauft hat, will sie unbedingt die Hauptrolle in einem griechischen Drama spielen und muss dafür den intellektuellen Regisseur von ihrer Ernsthaftigkeit als Schauspielerin überzeugen. Auch privat muss Annettes einiges auffangen - Jola bekommt die ersten Schwangerschaftssymptome zu spüren und leidet sehr und Mutter Gabriele hält sich für die Kaiserin des Deutschen Reiches - mit unerwarteten Konsequenzen für Annette ...

