Der 50. Geburtstag

SAT.1 Staffel 1 Folge 4 vom 01.12.2025
Folge 4: Der 50. Geburtstag

23 Min. Folge vom 01.12.2025 Ab 12

Die Vorbereitungen für Annettes 50. Geburtstag laufen suboptimal. Dabei kommen wichtige Sendermenschen, denen sie ihre Serie angeboten hat. Es darf also nichts schiefgehen. Die Party verläuft allerdings so chaotisch, dass es Annette irgendwann zu viel wird und sie sturzbetrunken ihre eigene Feier verlässt, um in einer kleinen Kölschkneipe noch mehr über den Durst zu trinken. Zusammen mit Henning Baum beschmiert sie zu allem Überfluss auch noch eine Kirche mit Graffiti.

