Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Männer

SAT.1Staffel 1Folge 6
Männer

MännerJetzt kostenlos streamen

Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Folge 6: Männer

26 Min.Ab 12

Annette will Henning Baum am Telefon klarmachen, dass ihre gemeinsame Nacht ein einmaliger Ausrutscher war. Währenddessen hat Tanni einen vermeintlich lukrativen Kontakt aufgetan, um Annettes Serie zu verkaufen. Zuhause stellt Jola Annette ihren Freund Max vor. Der junge Mann hat kein Problem damit, dass Jola schwanger von jemand anderem ist und ist auch sonst tiefenentspannt.

Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
SAT.1
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

