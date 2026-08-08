Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 1: Das Ende der Reise
25 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Frieren und ihre Begleiter haben den Dämonenkönig besiegt und kehren nach zehn Jahren nach Hause zurück. Die Mitglieder der Heldentruppe malen sich aus, wie ihr Leben nun aussehen könnte, da Frieden im Land eingekehrt ist. Die Kameraden beschließen, sich in 50 Jahren wiederzutreffen, doch nur Frieren bleibt während dieser Zeit nahezu unverändert, da die Elfe eine außergewöhnlich lange Lebensspanne hat.
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