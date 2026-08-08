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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Das Ende der Reise

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 08.08.2026
Das Ende der Reise

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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 1: Das Ende der Reise

25 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Frieren und ihre Begleiter haben den Dämonenkönig besiegt und kehren nach zehn Jahren nach Hause zurück. Die Mitglieder der Heldentruppe malen sich aus, wie ihr Leben nun aussehen könnte, da Frieden im Land eingekehrt ist. Die Kameraden beschließen, sich in 50 Jahren wiederzutreffen, doch nur Frieren bleibt während dieser Zeit nahezu unverändert, da die Elfe eine außergewöhnlich lange Lebensspanne hat.

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