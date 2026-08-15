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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Tötungszauber

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 15.08.2026
Tötungszauber

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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 3: Tötungszauber

24 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Fern und Frieren kommen in der Handelsstadt Warm an. Die Frauen wollen dort ihre Vorräte für die weitere Reise auffüllen. Fern vermutet jedoch, dass die Elfe etwas vor ihr verbirgt, und folgt ihr heimlich. In einem Dorf treffen die beiden später auf einen alten Feind von Frieren, den sie erneut besiegen muss.

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