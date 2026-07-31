Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frieren - Nach dem Ende der Reise

Ein herrlicher Anblick

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 31.07.2026
Ein herrlicher Anblick

Ein herrlicher AnblickJetzt kostenlos streamen

Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 10: Ein herrlicher Anblick

23 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Frieren, Fern und Stark erreichen die 3000 Meter tiefe Tor-Schlucht. Da der Wind zu stark ist, können sie den Abgrund nicht einfach überfliegen. Frieren führt ihre Gefährten daher zu einer Brücke, die von einem Freund von ihr erbaut wurde. Doch auch dort stoßen sie auf ein unerwartetes Hindernis ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frieren - Nach dem Ende der Reise
ProSieben MAXX
Frieren - Nach dem Ende der Reise

Frieren - Nach dem Ende der Reise

Alle 1 Staffeln und Folgen