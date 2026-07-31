Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 10: Ein herrlicher Anblick
23 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Frieren, Fern und Stark erreichen die 3000 Meter tiefe Tor-Schlucht. Da der Wind zu stark ist, können sie den Abgrund nicht einfach überfliegen. Frieren führt ihre Gefährten daher zu einer Brücke, die von einem Freund von ihr erbaut wurde. Doch auch dort stoßen sie auf ein unerwartetes Hindernis ...
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