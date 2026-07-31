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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Ehrenhafter Tod

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 31.07.2026
Ehrenhafter Tod

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Frieren - Nach dem Ende der Reise

Folge 8: Ehrenhafter Tod

24 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 16

Genau und Stark stellen sich dem Dämonengeneral Revolte zum Kampf. Obwohl sie mit vereinten Kräften versuchen, den Feind zu bezwingen, erweist sich Revolte als zu mächtig. Unterdessen nehmen es Fern und Methode mit zwei weiteren Dämonen auf, während Frieren das Kampfgeschehen aus sicherer Entfernung beobachtet.

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