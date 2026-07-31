Frieren - Nach dem Ende der Reise
Folge 8: Ehrenhafter Tod
24 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 16
Genau und Stark stellen sich dem Dämonengeneral Revolte zum Kampf. Obwohl sie mit vereinten Kräften versuchen, den Feind zu bezwingen, erweist sich Revolte als zu mächtig. Unterdessen nehmen es Fern und Methode mit zwei weiteren Dämonen auf, während Frieren das Kampfgeschehen aus sicherer Entfernung beobachtet.
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