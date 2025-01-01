Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Lügen und Geheimnisse

SAT.1Staffel 1Folge 35
Lügen und Geheimnisse

Lügen und GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 35: Lügen und Geheimnisse

45 Min.Ab 12

Inga versucht weiterhin, Michaels Vaterschaft zu vertuschen. Doch als dieser zufällig Katrins Geburtsdatum erfährt, kommt ihm ein erschreckender Verdacht: Ist sie seine Tochter? Theo plant liebevoll eine Überraschung für Laras 16. Geburtstag und backt einen Nusskuchen - ohne zu wissen, dass Lara eine schwere Nussallergie hat. Währenddessen hat Jule mit einem frisch geschiedenen Ehepaar zu tun, von dem eine Partnerin im Lotto gewonnen hat. Doch wem steht der Gewinn zu?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen